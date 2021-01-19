Дело об убийстве педофила: в Башкирии обсуждают приговор суда

Приговор уфимцу Владимиру Санкину, которому дали восемь лет колонии строгого режима за убийство педофила, вызвал широкий общественный резонанс. Многие выразили несогласие со столь суровым решением. И вот Следственный комитет по Башкирии, наконец, решил дать разъяснительный комментарий на эту тему. Какую позицию заняли башкирские следователи и какие детали дела раскрыли, чтобы "оправдать" приговор.

Дискуссии и возмущения сразу на нескольких фронтах. Адвокаты готовят обжалование. 8 лет колонии строгого режима за спасение подростков от педофила, по словам защитников, слишком много. Общественность пишет петицию и уже требует оценить действия следователей, проводивших расследование. Сами следователи парируют: дескать, они во всем, как и всегда, следовали букве закона.

Новые старые заявления словно попытка оправдать приговор. Житель Уфы Владимир Санкин, якобы, был очень жесток с мужчиной, сделавшим непристойное предложение детям.

"После того, как Санкин узнал о непристойном предложении указанного мужчины, он решил выяснить с ним отношения и нанес ему множественные удары руками, ногами, а также штакетником по голове и другим частям тела. Более четырех часов удерживал его на улице в лежачем положении, при отрицательной температуре воздуха, без верхней одежды и обуви, в результате чего наступила его смерть", – заявлял в январе 2019 года старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ следственного управления Следственного комитета России по республике Башкортостан Евгений Каневский.

Кадры, снятые год назад: на снегу еще живой ранее судимый за педофилию Владимир Зайцев. Рядом пытается встать Санкин. Потасовку остановила полиция. Приехавшая скорая увезла Зайцева в больницу, но по дороге он скончался. Санкин оформил явку с повинной и заявил, что не хотел убивать человека, просто пришел на помощь несовершеннолетним детям, которых пригласил к себе в гости Зайцев, а после предложил несовершеннолетним раздеться за полторы тысячи рублей.

"Он зашел в свою комнату, типа, сейчас вынесу что-то. Вышел, в руках у него ничего не было! Он снял штаны и сказал нам – давайте раздевайтесь", – рассказывает один из подростков.

В ходе разбирательств было много противоречивых версий. Следователи уверяют, что не раз проверяли показания подростков, допрашивали и самого Санкина.

"Следствием установлено, что осужденный забрал у мужчины полторы тысячи рублей, из которых 500 рублей передал подросткам, а тысячу оставил себе", ‑ добавляет в дело еще один мотив Евгений Каневский.

Эпизод с деньгами присяжные заседатели, выносившие вердикт, посчитали недоказанным. Ветераны следствия считают, что это и не имело значения для конкретного уголовного дела.

"Эти оправдания, которые приводит следствие, я называю жалким лепетом! – говорит бывший следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР

Владимир Калиниченко. ‑ Ни один из этих аргументов не заслуживает должного внимания. Завладел деньгами, да. Но он-то в квартиру ворвался не с целью завладения деньгами, а для того, чтобы расправиться с педофилом или избить его, проще говоря. А то, что он взял штакетину, то мог взять любой другой предмет. Мог нанести удар по голове. Да, это не имеет значения никакого".

Некоторые адвокаты и вовсе уверены: вместо того, чтобы признать приговор суровым, а работу следователей непоследовательной, региональные правоохранители ищут себе оправдания. Бывший защитник детей Павел Астахов считает, что Санкина словно намеренно дискредитируют.

"Нас убеждают, что этот приговор Санкину вполне справедлив и гуманен, потому что и телефон он, якобы, забрал, и деньги, обещанные преступником детям, чуть ли не присвоил. И вообще, дескать, он там чуть ли не авторитет был в районе. Простите, а разве за это его судили? Разве в этом истинная суть дела? Разве Санкин расправился с преступником за телефон или за тысячу рублей? Не надо забалтывать суть дела! Владимир не отрицал неправомерности своих действий, он не пытался [выгораживать] и не выгораживал себя/ Именно поэтому он признал себя виновным и ни на миг при этом не усомнился, что поступил правильно, когда спасал детей от растлителя и преступника", – заявляет уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка с 2009 по 2016 годы, адвокат Павел Астахов.

Громкий приговор вызвал волну непонимания. Маститые адвокаты, депутаты и простые жители Уфы требуют пересмотреть решение суда.

"Самый главный критерий мирского суда – это гуманность и справедливость. Я считаю, в этом решении именно гуманности и справедливости не было, поэтому еще раз хочу сказать слова поддержки нашему герою, сказать, что каждый бы из нас, если был бы в этой ситуации, поступил бы точно также", – считает депутат Госдумы Александр Ярошук.

"У него не было намерений убить, хотя я бы на его месте, наверное, бил бы на поражение, потому что, знаете, для меня хороший педофил – это мертвый педофил. Думайте об этом, что хотите, ‑ заявил ведущий программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1", главный врач ГБУ здравоохранения Москвы Городская клиническая больница имени М.Е. Жадкевича Александр Мясников.

Общественность недоумевает: если Санкин действительно, как следует из материалов, около четырех часов избивал Зайцева на улице, почему этого никто не видел и не взывал полицию раньше? Или правоохранители долго ехали по уфимским сугробам? Вопросов в уголовном деле немало.

"Разделяя дух и букву закона, как раз в общественном сознании с буквой-то, может, оно и все в порядке, а вот с духом закона, с той самой справедливостью, здесь, конечно, вышло не так, как всем представляется, – добавляет депутат Думы Михаил Старшинов. ‑ Чтобы люди не думали, что соблюдена только буква закона, а дух его напрочь забыт, а все-таки понимали те исходные данные, чем руководствовалась судья, вынося такой приговор. Я думаю, это было бы полезно".

Суд приговор оставил без комментариев. Башкирские следователи последовательно оправдывают решение суда и, получается, свою работу. Кстати, даже от этих объяснений они некоторое время воздерживались. Ведомство отреагировало и объяснило позицию после большого телевизионного репортажа "дежурной части". Сначала робко в интернете. Потом взяло паузу и несколько дней формулировало позицию: итак, защитник детей, полностью и во всем виноват.

Между тем, именно защиту детей ставит на первое место Следственный комитет России. Эту работу приоритетной считает председатель СКР Александр Бастрыкин. Все дела на этом фронте он старается брать на личный контроль. Возможно, после телесюжетов, проверят работу башкирских следователей и определят степень их усердия в определении вины Санкина. Компетентность деятельности следователей ГСУ – непосредственная зона контроля первого заместителя председателя Следственного комитета России Эдуарда Кабурнеева. Но он почему-то молчит. Мама осужденного Владимира Санкина уже заявила, будет бороться за справедливость до конца. Ведь у нее своя правда.

"Я горжусь своим сыном, пусть хоть что говорят про моего сына, ‑ подчеркнула мать Владимира Санкина Галина. ‑ Я сказала, он правильно сделал".

Адвокаты требуют заменить 8 лет заключения на условный срок. Пока приговор в законную силу не вступил, Санкин останется в следственном изоляторе. Его судьбу теперь будет решать Верховный суд Республики Башкортостан.