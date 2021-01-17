Вместо водительских прав могут ввести QR-код

Минцифры РФ планирует заменить водительские права на мобильное приложение с QR-кодом, заявил замглавы Минцифры Олег Качанов на Гайдаровском форуме. В качестве эксперимента новшество опробуют в нескольких пилотных регионах.

План уже проработан с аналитиками МВД и согласован с ведомством. Эксперимент пройдет в "самых цифровых" регионах РФ. По выражению Качанова — "из первой четверки". Водителю достаточно будет показать приложение, где формате QR-кода будет находиться информация об этих документах. Сотрудники правоохранительных органов считают ее спецустройством.

Замминистра считает, что нововведение особенно оценят те, кто порой забывает свои права дома, тогда как телефон обычно носят с собой всегда.

Предложение по использованию "цифровых двойников" самых используемых документов прозвучало от вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Мобильное приложение могло бы заменить паспорт, водительские права, студенческие проездные и пр.