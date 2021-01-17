В Госдуме оценили идею QR-кодов вместо водительских прав

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов одобряет проведение эксперимента с заменой водительского удостоверения мобильным приложением с QR-кодом.

Как заявил Нилов в интервью RT, давно пора отказаться от физических документов, когда их могут заменить современные технологии.

"Поэтому правильно, что мы двигаемся в этом направлении", – сказал депутат.

Разумеется, в регионе должны быть доступны базы данных и Интернет.

Ранее Минцифры заявило о намерении провести эксперимент в нескольких наиболее продвинутых в цифровом отношении регионах. Водители смогут установить на свои смартфоны приложение с QR-кодом, который будет содержать информацию об их автомобильных правах.

Сотрудники полиции считают код с помощью спецсканера. Необходимость возить с собой пластиковое удостоверение отпадет.