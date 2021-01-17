Крупный пожар локализован в Ленинградской области

В городе Сертолово Ленинградской области вспыхнул пожар в четырехэтажном многоквартирном доме. Площадь возгорания составила 418 квадратных метров. Из здания спасены и эвакуированы 60 человек, погибших нет. Пожару был присвоен второй – повышенный – ранг сложности.

По данным представителей МЧС России, десять жильцов были спасены пожарными при помощи трехколенной лестницы, еще 20 были выведены по маршевой лестнице с применением спасательных средств. Выйти самостоятельно смогли 30 человек, передает ТАСС.

К настоящему времени открытое горение ликвидировано, продолжаются работы по проливке и разборке строительных конструкций. Борьбу с последствиями возгорания ведут 75 человек личного состава и 16 единиц техники.