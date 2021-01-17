"Муза на меня обиделась" – Рубальская призналась в отсутствии вдохновения

На этот раз согревающую душу программу "Когда все дома" встречает у себя знаменитая поэтесса Лариса Рубальская. Она, словно маяк нашего времени, всегда излучает свет. Как говорит сама Лариса, когда она видит хороших людей, внутри у нее словно включается лампочка. Вместе с Ларисой Алексеевной сегодня за столом – племянница Светлана и ее дети, Артем и Маргарита.

В школьной характеристике Рубальской написано: "Принимала активное участие в школьной самодеятельности, хороший товарищ, но при этом обладает средними умственными способностями, занималась нерегулярно, с трудом окончила десять классов, в институт не рекомендуется". Сама Лариса объясняет это опозданием в развитии. "Потом я развилась, но не сразу", – говорит она. Признает, что действительно была "немного странной": писала сочинения не по плану, а так, как хотелось ей. "Сегодня, может быть, это и имело бы какой-то смысл, а тогда нужно было быть более или менее нивелированной, как все дети. Раздражало", – добавляет поэтесса. Несмотря на рекомендации педагогов, она все же поступила в педагогический – по протекции маминой подруги, которая была членом приемной комиссии.

Перед тем как найти свое истинное призвание, Лариса успела поработать машинисткой, стенографисткой, библиотекарем, корректором, редактором, переводчиком, гидом и даже референтом японской газеты "Асахи". "У Риммы Казаковой было такое стихотворение "Бог за ниточку ведет". У меня такое впечатление, что со мной происходит все само по себе", – объясняет поэтесса.

Слово "ценили" – это не про Рубальскую. Никто и никогда не говорил, что у нее есть талант. Однажды на отдыхе она показала своему давнему другу Лиону Измайлову свое стихотворение. "Он сказал: "Лариска, а у тебя получается", но это было сразу забыто". Настоящую Рубальскую разглядел только ее муж Давид.

"Он сделал из меня то, что я сейчас из себя представляю. Он открыл во мне какие-то способности, он заставил меня писать и, главное, заставил меня правильно себя вести в этом мире, в который я погрузилась, – в том, который теперь называется шоу-бизнесом. За эти годы, сколько я там уже существую, сорок лет, больше, я ни с кем не поссорилась, ни с кем не выясняла отношения", – признается поэтесса.

Когда ее любимого супруга не стало, вместе с ним ушло и вдохновение. "Муза – очень капризная барышня. Она любит, чтобы ей служили. Вот дано – и работай на это. Но когда Давид заболел, лет на пять у меня состояние изменилось, я не писала ничего. Его нет уже тринадцать лет. В том количестве, в котором меня эта муза посещала, она больше не приходит: она на меня обиделась. Я, конечно, делаю что-то, я выступаю, я пишу, но это уже на ремесле. А вот когда меня осеняло, когда происходил какой-то взрыв в сознании, вот он меня забыл", – сожалеет Рубальская.

И все же она не замкнулась в себе: идет в ногу со временем, интересуется новыми технологиями, молодежными направлениями и с удовольствием развивает паблик в Instagram. Однажды Лариса сформулировала суть своего предназначения: "Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой!" – немножко золотого сна. Даже если пробуждение бывает горькое, то хотя бы временами бывает этот самый золотой сон", – поясняет она. С тех пор Рубальская неотступно следует этой миссии и несет людям свет своих стихов.

Без кого сегодня не представляет жизни Лариса Алексеевна? Откуда берут начало корни ее фамилии и кто теперь продолжит род Рубальских? Какую память хранят старинные часы в доме поэтессы, и кто помогает ей по дому? Как она относится к появлению мата в современной поэзии и почему называет себя человеком самоограничения? Ответы на эти и другие вопросы – в программе "Когда все дома".