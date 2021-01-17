17 января 2021 11:34

"Муза на меня обиделась" – Рубальская призналась в отсутствии вдохновения

Кадр из программы "Когда все дома". Лариса Рубальская
Кадр из программы "Когда все дома". Лариса Рубальская
Кадр из программы "Когда все дома". Лариса Рубальская
Кадр из программы "Когда все дома". Лариса Рубальская

На этот раз согревающую душу программу "Когда все дома" встречает у себя знаменитая поэтесса Лариса Рубальская. Она, словно маяк нашего времени, всегда излучает свет. Как говорит сама Лариса, когда она видит хороших людей, внутри у нее словно включается лампочка. Вместе с Ларисой Алексеевной сегодня за столом – племянница Светлана и ее дети, Артем и Маргарита.

В школьной характеристике Рубальской написано: "Принимала активное участие в школьной самодеятельности, хороший товарищ, но при этом обладает средними умственными способностями, занималась нерегулярно, с трудом окончила десять классов, в институт не рекомендуется". Сама Лариса объясняет это опозданием в развитии. "Потом я развилась, но не сразу", – говорит она. Признает, что действительно была "немного странной": писала сочинения не по плану, а так, как хотелось ей. "Сегодня, может быть, это и имело бы какой-то смысл, а тогда нужно было быть более или менее нивелированной, как все дети. Раздражало", – добавляет поэтесса. Несмотря на рекомендации педагогов, она все же поступила в педагогический – по протекции маминой подруги, которая была членом приемной комиссии.

Перед тем как найти свое истинное призвание, Лариса успела поработать машинисткой, стенографисткой, библиотекарем, корректором, редактором, переводчиком, гидом и даже референтом японской газеты "Асахи". "У Риммы Казаковой было такое стихотворение "Бог за ниточку ведет". У меня такое впечатление, что со мной происходит все само по себе", – объясняет поэтесса.

Слово "ценили" – это не про Рубальскую. Никто и никогда не говорил, что у нее есть талант. Однажды на отдыхе она показала своему давнему другу Лиону Измайлову свое стихотворение. "Он сказал: "Лариска, а у тебя получается", но это было сразу забыто". Настоящую Рубальскую разглядел только ее муж Давид.

"Он сделал из меня то, что я сейчас из себя представляю. Он открыл во мне какие-то способности, он заставил меня писать и, главное, заставил меня правильно себя вести в этом мире, в который я погрузилась, – в том, который теперь называется шоу-бизнесом. За эти годы, сколько я там уже существую, сорок лет, больше, я ни с кем не поссорилась, ни с кем не выясняла отношения", – признается поэтесса.

Когда ее любимого супруга не стало, вместе с ним ушло и вдохновение. "Муза – очень капризная барышня. Она любит, чтобы ей служили. Вот дано – и работай на это. Но когда Давид заболел, лет на пять у меня состояние изменилось, я не писала ничего. Его нет уже тринадцать лет. В том количестве, в котором меня эта муза посещала, она больше не приходит: она на меня обиделась. Я, конечно, делаю что-то, я выступаю, я пишу, но это уже на ремесле. А вот когда меня осеняло, когда происходил какой-то взрыв в сознании, вот он меня забыл", – сожалеет Рубальская.

И все же она не замкнулась в себе: идет в ногу со временем, интересуется новыми технологиями, молодежными направлениями и с удовольствием развивает паблик в Instagram. Однажды Лариса сформулировала суть своего предназначения: "Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой!" – немножко золотого сна. Даже если пробуждение бывает горькое, то хотя бы временами бывает этот самый золотой сон", – поясняет она. С тех пор Рубальская неотступно следует этой миссии и несет людям свет своих стихов.

Без кого сегодня не представляет жизни Лариса Алексеевна? Откуда берут начало корни ее фамилии и кто теперь продолжит род Рубальских? Какую память хранят старинные часы в доме поэтессы, и кто помогает ей по дому? Как она относится к появлению мата в современной поэзии и почему называет себя человеком самоограничения? Ответы на эти и другие вопросы – в программе "Когда все дома".

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