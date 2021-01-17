Хет-трик Михайлиса принес "Барысу" победу над "Амуром"

Стартовал очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Казахстанский "Барыс" на домашнем льду принимал "Амур" из Хабаровска и победил с минимальным счетом 3:2. Все три шайбы в составе хозяев на счету Никиты Михайлиса.

Разведка заняла у команд больше 20 минут, так что первая шайба была заброшена Михайлисом в начале второго периода, а еще через 5 минут он же сделал счет 2:0. Впрочем, после этого гости выровняли игру и постепенно реализовали свои шансы: отличились Лугин и Терещенко. И все же в середине третьей 20-минутки Михайлису снова удался результативный бросок, который установил окончательный счет.