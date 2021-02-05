"Барыс" лишил "Сибирь" шансов на плей-офф

Матчем в Новосибирске между местной "Сибирью" и "Барысом" из Нур-Султана стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Гости одержали волевую победу со счетом 3:2 и обеспечили себе участие в плей-офф.

В составе казахстанской команды отличились Максим Мусоров (25-я минута), Кирилл Панюков (47-я) и Джесси Блэкер (49-я). У хозяев льда шайбы забросили Юрки Йокипакка (15-я) и Виктор Комаров (24-я).

"Барыс" набрал 62 очка и стал недосягаем для "Сибири", в активе которой 48 баллов. Таким образом, определились все участники плей-офф в Восточной конференции. Помимо клуба из Нур-Султана в играх на выбывание сыграют "Ак Барс", "Авангард", "Металлург", "Салават Юлаев", "Торпедо", "Трактор" и "Автомобилист".