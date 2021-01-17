Умер сотрудничавший с The Beatles продюсер Фил Спектор

В Калифорнии скончался американский продюсер, композитор и музыкант Фил Спектор. Ему был 81 год.

Как сообщает телеканал NBC, Спектор, полное имя Харви Филипп Спектор, умер от естественных причин в больнице.

Он известен тем, что сотрудничал с группой The Beatles, а также бывшими участниками "ливерпульской четверки" Джоном Ленноном и Джорджем Харрисоном. Кроме того, Спектор работал с Йоко Оно, Тиной Тернер, Шер и другими исполнителями. Он также прославился благодаря музыкальной технике "стена звука".

С 2009 года Спектор отбывал тюремный срок за совершенное в 2003 году убийство актрисы Ланы Кларксон.