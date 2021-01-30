Скончался основатель The Animals Хилтон Валентайн

В пятницу ушел из жизни один из основателей музыкальной группы The Animals Хилтон Валентайн. Музыканту было 77 лет. Причина его смерти не сообщается, пишет ТАСС.

Лейбл ABKCO Records, владеющий музыкальным наследием Валентайна, назвал его гитаристом-новатором, который повлиял на развитие рок-н-ролла на десятилетия вперед.

Валентайн вошел в состав группы The Animals в 1963 году. За три года музыкант успел поучаствовать в записи трех студийных альбомов.

Валентайн введен в Зал славы рок-н-ролла в 1994 году.