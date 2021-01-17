Москвич избил свою дочь, подростку понадобилась медпомощь

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о нанесении побоев 14-летней жительнице столицы, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным агентства, девочка обратилась за медицинской помощью в больницу, где у нее были диагностированы многочисленные ушибы. По словам пострадавшей, травмы ей нанес собственный отец.

Отмечается, что несовершеннолетней не потребовалась госпитализация.

Медики сообщили об избитом ребенке в полицию, после чего делом занялись стражи порядка.