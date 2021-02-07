Московская школьница, избитая отчимом, попала в больницу

Ребенок попал в больницу после избиения в квартире дома по улице Руставели в северо-восточной части Москвы, об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, накануне 39-летний подозреваемый, женатый на матери потерпевшей, нанес побои дочери своей супруги. Школьница получила травмы и была доставлена в лечебное учреждение.

Как выяснилось, ранее 35-летняя женщина, чья дочь была доставлена в больницу, привлекалась к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка, а семья, где произошел конфликт, состоит на учете.

В настоящее время по факту ЧП проводится проверка.