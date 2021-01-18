Следственный комитет РФ предлагает ужесточить уголовную ответственность для физлиц

Следственный комитет РФ выступает за ужесточение уголовной ответственности для физических лиц. Об этом сообщила заместитель председателя СК, генерал-полковник юстиции Елена Леоненко.

Леоненко объяснила: если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придется отвечать и спустя год, и спустя 10 лет, как только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей срок давности преступлений составляет всего два года, независимо от того, сколько они утаили от казны, цитирует слова заместителя главы Следственного комитета газета "Известия".

Даже при сумме ущерба более 45 миллионов рублей индивидуальный предприниматель может со временем избежать наказания. Леоненко рассказала об уголовном деле, рассмотренном в Усть-Илимске в 2015 году. Тогда индивидуального предпринимателя обвиняли в отклонении от уплаты налогов на сумму 125,6 миллиона рублей, но судопроизводство прекратили в связи с истечением срока давности.

Елена Леоненко напомнила: сейчас ФНС направляет материал следователю лишь в том случае, если должник не возместил ущерб в течение двух месяцев после выставления ему требования. Но в Следственном комитете РФ считают – это слишком долгий срок, ведь за это время злоумышленник легко может вывезти имущество и уничтожить документацию.