Водитель хабаровского автобуса отобрал у девочки шапку в счет оплаты проезда

Водителя хабаровского автобуса задержали по подозрению в грабеже после того, как он отобрал у юной пассажирки шапку в счет оплаты проезда. Школьнице пришлось добираться до дома без головного убора, хотя на улице стояли сильные морозы.

Наделавший шуму инцидент произошел еще 12 января: 14-летней девочке не хватило денег, чтобы рассчитаться с водителем, а тот в отместку сорвал с ее головы вязаную шапку и выставил из салона. Пользователи соцсетей обрушились на мужчину с гневными комментариями, после чего им занялись правоохранители.

В итоге 38-летнего мужчину задержали, ему вменяют в вину грабеж. Меру пресечения изберут в ближайшее время.