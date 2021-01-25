Камчатский автопарк разыскивает пассажира, избившего водителя из-за маски

Агрессивный пассажир поколотил водителя рейсового автобуса — у пострадавшего мужчины гематома возле глаза и подозрение на сотрясение мозга.

Инцидент произошел в Петропавловском-Камчатском в субботу, 23 января. Конфликт начался после просьбы к пассажиру надеть медицинскую маску, при этом водитель отказался брать оплату за проезд, поскольку, как отметили в пресс-службе автопарка, не имеет права принимать деньги от таких пассажиров.

Мужчина вскоре надел маску, однако продолжил словесную перепалку, а затем подошел к водителю и внезапно ударил его в лицо, причем автобус в этот момент двигался по оживленной улице.

Хулиган после этого самостоятельно покинул салон при первой возможности.

Пострадавший 48-летний мужчина подал заявление в полицию. Кроме того, в понедельник автопарк разместил в социальных сетях объявление с просьбой помочь установить личность нарушителя, а самого агрессивного пассажира руководство компании пригласило встретиться и "решить конфликт цивилизованным путем".