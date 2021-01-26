Сплотившиеся пассажиры выгнали из трамвая мужчину без маски. Видео

В Барнауле пассажиры трамвая №7 и мужчина без медицинской маски устроили потасовку.

Мужчина агрессивно отреагировал на замечание надеть медицинскую маску, а затем, по словам очевидцев, стал грозить оппонентам применением физической силы.

После этого три пассажира, не обращая внимания на протесты женщины, совместно вытолкали мужчину из салона, при этом один из участников потасовки ударил его ногой в пах и рукой в лицо.

По предварительной информации, участники конфликта не стали обращаться в полицию.

Ранее, в октябре 2020 года, в Барнауле около десяти человек, сговорившись заранее, устроили антимасочную "забастовку" и парализовали движение трамваев на полтора часа. Сотрудники правоохранительных органов задержали протестующих и отправили их в участок на полицейском автобусе.