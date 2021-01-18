Пьяный грабитель с ножом вынес из зоомагазина клетку с попугаями для любимой

Клетка с волнистыми попугаями и 700 рублей стали добычей 28-летнего жителя Артема, который совершил разбойное нападение на зоомагазин. Признания пойманного по горячим следам злоумышленника сняли на видео.

Молодой человек налегал на алкоголь, неожиданно для себя понял, что финансы иссякли, а душа требует продолжения банкета. Тут-то ему на глаза и попался небольшой зоомагазин: пригрозив продавщице ножом, грабитель обчистил кассу и забрал клетку с волнистыми попугаями, которую планировал подарить своей девушке.

Вручить птиц возлюбленной он не успел, так как в квартиру нагрянули полицейские. Ранее судимого за разбой налетчика взяли под стражу, ему грозит до 10 лет в колонии, хотя сумма нанесенного ущерба не превысила 6 тысяч рублей.