"Интер" сменит название и логотип

Миланский "Интернационале" намерен сократить название до "Интер". Изменения коснуться и эмблемы клуба.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Gazzetta dello Sport, владельцы клуба могут сократить полное название клуба "Интернационале" до "Интер", которое чаще используется в Италии и в мире. Эта мера, по мнению инициаторов акции, позволит сделать бренд клуба более узнаваемым. Эмблему клуба планируется сделать менее сложным.

Однако не факт, что эти изменения найдут поддержку у болельщиков. Нынешнее название и клубная эмблема были приняты в 1908 году и пока не подвергались ревизии.