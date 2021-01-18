Амурского тигра насмерть сбили на трассе "Хабаровск-Комсомольск"

В Хабаровском крае на трассе насмерть сбили амурского тигра. ДТП произошло в вечернее время, водитель не успел свернуть, когда зверь появился на дороге. Инспекторы ДПС и специалисты Минприроды края приступили к выяснению всех обстоятельств происшествия.

Авария с участием тигра произошла накануне, 17 января, поздно вечером на 191 километре трассы "Хабаровск-Комсомольск". В районе села Троицкое перед движущимся автомобилем на дорогу выскочит взрослый самец тигра. Водитель не успел достаточно затормозить, и наехал на хищника. Зверь скончался на месте, передает ГТРК "Амур", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

В настоящее время правоохранительные органы совместно со специалистами охотхозяйства Минприроды Хабаровского края выясняют обстоятельства ДТП. Тело амурского тигра решено отправить на экспертизу в Уссурийск в центр изучения болезней диких животных.

Напомним, в начале декабря 2020 года в Нанайском районе Хабаровского края под колеса машины попала самка амурского тигра. От полученных травм тигрица скончалась на месте.