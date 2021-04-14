Под Хабаровском неизвестные обезглавили взрослого амурского тигра

В национальном парке "Анюйский" в Хабаровском крае инспекторы обнаружили в реке мертвого самца амурского тигра без головы.

Труп животного, зацепившийся за ветки деревьев в реке Анюй, нашли недалеко от села Арсеньево Нанайского района 13 апреля. Об этом сообщил Центр "Амурский тигр" на своей странице в Instsgram. Инспекторы достали мертвое животное из воды и обратились в полицию.

При визуальном осмотре огнестрельных ранений на теле хищника не обнаружили, однако факт отсутствия головы свидетельствует о криминальном характере смерти тигра. Браконьеры могли использовать голову для последующей продажи или отрезали ее, чтобы скрыть следы ранений. Полиция проводит проверку.

Тело животного передано на экспертизу в Центр "Амурский тигр". Специалистам предстоит выяснить, когда погиб тигр и как долго пробыл в воде.