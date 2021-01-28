Приморские силовики задержали браконьеров, убивших амурского тигра

В Приморье задержаны браконьеры, которые убили амурского тигра и пытались реализовать тушу. Операцию провели сотрудники управления ФСБ по Приморскому краю совместно с инспекторами Центра "Амурский тигр". В настоящее время правоохранители решают вопрос о возбуждении дела.

Источник в силовом ведомстве рассказал ГТРК "Владивосток", выходящей в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", что задержаны два местных жителя. Они пытались продать замороженную тушу тигра. Убили хищника в декабре 2020 года и заморозили. В январе злоумышленники совершили попытку реализовать тушу, но их вычислили. В ходе обысков у них изъяты дериваты, которые отправили на экспертизу в Центр Амурского тигра.