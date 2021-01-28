В Приморье пойманы браконьеры, продававшие замороженную тушу амурского тигра

Сотрудники УФСБ России совместно с работниками Центра "Амурский тигр" задержали в Приморском крае двух браконьеров, пытающихся сбыть замороженную тушу краснокнижного животного.

Полосатый хищник, по информации пресс-службы Центра "Амурский тигр", был застрелен подозреваемыми в Дальнереченском районе в декабре 2020 года.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 258.1 УК РФ, предусматривающей внушительные сроки наказания, вплоть до 9 лет лишения свободы.