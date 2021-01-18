Отчаянные медсестры отбили свою коллегу от мужа с ножом. Видео

Следственный комитет по Ставропольскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Ессентуков, напавшего с ножом на свою супругу.

Инцидент произошел 23 июня 2020 года в санатории, где пострадавшая работала медицинской сестрой. Мужчина пришел к жене и бросился на нее с ножом после разговора о разводе.

Нападавшему удалось нанести более 10 ударов ножом, прежде чем его оттащили отчаянные коллеги его супруги, не испугавшиеся мужчины, размахивающего ножом, о чем свидетельствуют опубликованные следствием кадры нападения.

Медицинские сестры, спасшие жизнь своей коллеге, за проявленное мужество и смелость были награждены медалями Следственного комитета "Доблесть и отвага".

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.