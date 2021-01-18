Алия Мустафина стала тренером молодежной сборной России по гимнастике

У молодежной сборной России по спортивной гимнастике новый тренер. Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина приступила к работе с командой.

Как сообщила РИА Новости старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко, Алия Мустафина уже приступила к работе с молодежкой. При этом сама Алия не завершала спортивную карьеру, а взяла лишь паузу. Мустафина планирует выступить на Олимпиада в Токио.

Алия Мустафина дважды побеждала на Олимпийских играх. В 2012 и 2016 она становилась чемпионкой в упражнениях на брусьях. Также на счету спортсменки 3 золотых медали чемпионки мира и 5 побед на чемпионатах Европы.