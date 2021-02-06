Евгения Медведева: хочу себя попробовать в тренерской карьере

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева высказалась о своем будущем. 21-летняя россиянка призналась, что после завершения карьеры хотела бы себя попробовать на тренерском поприще.

"Хочу попробовать себя в тренерской карьере. Мне нравится работать с детьми, я вижу отдачу и результат даже за несколько часов работы. Возможно, у меня есть тренерская черта объяснить, показать, психологически разгрузить или надавить", – цитирует фигуристку ТАСС.

Напомним, что Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при. По два раза она выигрывала чемпионаты мира и Европы.