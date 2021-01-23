Олимпийская чемпионка Елена Веснина возобновляет карьеру

Экс-первая ракетка мира и олимпийская чемпионка в парном разряде россиянка Елена Веснина намерена вернуться на корт. 34-летняя теннисистка заявила о возобновлении профессиональной карьеры. Она хочет, чтобы ее малолетняя дочь смогла увидеть, как мама снова выйдет к сетке.

"Я хочу показать своей дочери мир, показать, чем занимается ее мама, – цитирует Веснину издание Tennis.Com. –. Она знает, как много я работаю, и тоже очень хочет играть в теннис. Когда она смотрит теннис, всегда говорит: "Моя мама тоже теннисистка".

"Я долго не думала о возвращении. Дома было хорошо, да и сейчас тоже, так что казалось, что по путешествиям не очень-то и скучаю. Но я приостановила карьеру всего пару лет назад, а в туре уже есть новые лица, с которыми я никогда не пересекалась на корте или просто их не знаю", – продолжает Елена.

"А еще я не могла забыть слова тренера Андрея Чеснокова: "Знаешь, Лен, я закончил выступать в 31 или 32, но очень хотел бы остаться в туре", – говорит Веснина. – Он ушел из спорта из-за травмы и сказал мне, что лучше попробовать, чем не сделать этого и потом жалеть. Он прав. Я не хочу грустить спустя какое-то время".

Веснина начала играть на высшем уровне в 2002 году и в одиночном разряде выиграла три титула WTA. В турнирах "Большого шлема" ее максимум – полуфинал на Уимблдоне-2016. Однако самые большие достижения Елены связаны с парной комбинацией: в паре она возглавляла мировой рейтинг, стала вместе с Екатериной Макаровой олимпийской чемпионкой в Рио-де-Жанейро. Кроме того, она выиграла три титула "Большого шлема", и только в Австралии победить не смогла, хотя дважды играла в парных финалах. На ее счету 19 побед в паре на турнирах WTA.