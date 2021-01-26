Экс-тренер Медведевой назвал причину ее возвращения к Тутберидзе

Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер назвал причину ухода от него двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой. По его словам, россиянка вернулась в Россию и-за мамы.

"У Жени ее виза отличалась от визы ее мамы. Гарантий не было, у нее было больше шансов вернуться, – заявил Орсер в интервью изданию IFS Magazine. – В то время она была в Японии, но ехать сюда без мамы она не хотела – та является важной частью ее повседневной жизни. Поэтому она решила вернуться в Россию".

Напомним, что Медведева после ухода от Орсера и обратного переезда из Канады в Россию вернулась в группу Этери Тутберидзе. Это произошло в сентябре 2020-го года. Однако с тех пор Евгения не приняла участия ни в одном турнире. Вмешалась сначала травма спины, а затем ковид.

На данный момент 21-летняя фигуристка готовится к командному турниру, капитаном одной из которых она и будет.