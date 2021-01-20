Загитова и Медведева будут капитанами команд на турнире в Москве

С 5 по 7 февраля в столице России пройдет уникальный командный турнир с участием звезд российского фигурного катания. Призовой фонд соревнования – 10 миллионов рублей.

В турнире примут участие две команды. Как сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России, команды будут сформированы в результате жеребьевки, а их капитанами станут Алина Загитова и Евгения Медведева.

Участие в турнире примут действующие чемпионы России Михаил Коляда, Анна Щербакова, Александра Степанова / Иван Букин, Евгения Тарасова/ Владимир Морозов и множество других звезд фигурного катания.