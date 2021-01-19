Фигуристки Косторная и Трусова выступят на командном турнире в Москве

Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил о том, что его подопечные Алена Косторная и Александра Трусова выступят на командном турнире в Москве. Проведение соревнования намечено на 6-7 февраля.

На вопрос агентства РИА Новости об участии фигуристок его группы он ответил: "Да, Косторная и Трусова примут участие в командном турнире".

Напомним, что формат командного турнира подразумевает противостояние двух команд. Каждая из них будет состоять из трех фигуристок и фигуристов, и двух танцевальных и спортивных пар.

Турнир состоится в столичном спорткомплексе "Мегаспорт".