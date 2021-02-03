Косторная снялась с командного турнира по фигурному катанию

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная не примет участия в командном турнире в Москве. Решение о неучастии в предстоящем соревновании принималось самой фигуристкой и ее тренером.

Как говорится на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России, причиной снятия с турнира является незавершенное восстановление из-за болезни. Напомним, что в декабре Косторная перенесла заражение коронавирусом.

Командный турнир состоится с пятого по седьмое февраля в столичном дворце спорта "Мегаспорт". Соревнование пройдет в формате соперничества двух команд, составленных из лучших фигуристов России.