Сборная Загитовой выиграла турнир у команды Медведевой

Командный турнир ведущих российских фигуристов, поделенных на два коллектива, которые спорили друг с другом за победу, завершился в столице. Сборная олимпийской чемпионки Алины Загитовой переиграла команду Евгении Медведевой.

Турнир был придуман по несколько необычному принципу, но в своей организационной части напоминал командные состязания на Олимпийских играх. Только вместо сборных разных стран в нем участвовали две команды, составленные из лучших российских спортсменов.

В коллективе, капитаном которой была Загитова и называлась "Красная машина", выступали, в частности, одиночники Анна Щербакова, Камила Валиева, Дмитрий Алиев, спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, танцоры Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, и еще девять спортсменов.

Украшением команды "Время первых" серебряного призера Игр Медведевой были Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, танцоры на льду Александра Степанова и Иван Букин и другие члены национальной сборной.

Всего в программе было восемь видов состязаний – по два в каждой категории. "Красная машина" набрала 2634,95 баллов, "Время первых" уступило совсем немного – 2606,21. Следует отметить, что Валиева выиграла женское одиночное катание с результатом (179,19 балла), который выше официального мирового рекорда.