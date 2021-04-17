Сборная России выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию

Сборная России впервые выиграла командный чемпионат по фигурному катанию. Наши фигуристы победили в 6 из 8 видов программы.

Программу чемпионата заканчивали фигуристки. Анна Щербакова получила за прокат 160,58 балла и заняла первое место. Капитан нашей сборной Елизавета Туктамышева с оценкой 146,23 балла стала третьей. Между россиянками вклинилась японка Каори Сакамото (150,29 балла). Еще одна японская фигуристка Рика Кехира допустила падение и осталась пятой.

В итоге сборная России набрала 125 очков и впервые в истории стала победителем командного чемпионата мира. Наши спортсмены выиграли 6 из 8 видов программы. Только в мужском одиночном катании победу в короткой и произвольной программе одержал американец Нэйтен Чен. Сборная США заняла второе место с суммой 110 очков. 107 баллов у хозяев турнира японских фигуристов.