Мишина и Галлямов упрочили лидерство сборной России на чемпионате мира

В Осаке продолжается командный чемпионат мира по фигурному катанию. Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли произвольную программу в соревнованиях спортивных пар.

Выиграв накануне короткую программу Анастасия и Александр блестяще выступили и с произвольной программой. Мишина и Галлямов получили от судей оценку 151,59 балла. На втором месте американский дуэт Алекса Нерим и Брэндон Фрейзер (133,63 балла). Третий результат у японской пары Рику Миура и Рюити Кихара (130,83 балла).

Анастасия Мишина и Александр Галлямов принесли в копилку сборной России 24 очка. Перед заключительным видом соревнований – произвольно программе у женщин наша команда увеличила отрыв от сборной США. У сборной России 103 очка, а у американцев 94. На третьем месте команда Японии – 88 очков. В чемпионате принимают участие шесть сборных.