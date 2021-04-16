Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли короткую программу

На проходящем в Осаке командном чемпионате мира по фигурному катанию спортивные пары выступили с короткой программой. Лучший результат показали россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Судьи оценили короткую программу Анастасии и Александра в 73.77 балла. На втором месте итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (66.09). Третий результат у японской пары Рику Миура и Рюити Кихара (65.82).

После четырех видов программы лидирует сборная России, у которой 61 балл. На втором месте американцы – 56 баллов. Третьими идут хозяева – 52 очка. В турнире принимают участие шесть сборных.

Ранее Анна Щербакова заняла первое место в соревнованиях женщин, второй результат у Елизаветы Туктамышевой. В ритм-танце победу одержали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фигуристам предстоит выступить с произовольной программой. Соревнования завершатся в субботу.