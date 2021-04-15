В Осаке стартует командный чемпионат мира по фигурному катанию

Сборная России по фигурному катанию готовится стартовать на командном чемпионате мира, который пройдет в японской Осаке с 15 по 18 апреля. World Team Trophy является коммерческим турниром. Его проводит Федерация конькобежного спорта Японии под эгидой Международного союза конькобежцев.

Российские фигуристы, триумфально выступившие на прошедшем недавно чемпионате мира в Стокгольме, считаются главными фаворитами соревнований. Национальную команду в Осаке представят Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семенко, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Командный чемпионат мира проводится в седьмой раз с 2009 года. В нем примут участие сборные шести стран: России, Японии, США, Италии, Франции и Канады.

Россияне ни разу не выигрывали World Team Trophy. Четырежды на турнире побеждали американцы и дважды – японцы. В командном чемпионате мира выступают сборные, занимающие первые шесть строчек в мировой квалификации.

В первый день соревнований, 15 апреля, танцевальные пары выступят с ритм-танцем. В одиночном катании фигуристы и фигуристки покажут короткие программы.

Завершится World Team Trophy 18 апреля. В этот день организаторы турнира запланировали показательные выступления.