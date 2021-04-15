Щербакова выиграла короткую программу на командном чемпионате мира

Российская фигуриста Анна Щербакова лидирует на командном чемпионате мира после короткой программы. Россиянка набрала 81,07 балла, обновив личный рекорд. Соревнования проходят в японской Осаке.

Еще одна представительница России Елизавета Туктамышева показала второй результат (80,35). На третьей строчке расположилась японская фигуристка Каори Сакамото (77,78).

Ранее на турнире Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали первыми в ритм-танце.

Сборная России лидирует на командном чемпионате мира, набрав 35 баллов после двух видов программы. Следом идут команды Японии (27) и США (25).