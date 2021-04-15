Россия лидирует на World Team Trophy после первого дня

На неофициальном командном чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Осаке, завершился первый день соревнований. По его итогам лидерство в турнире захватила сборная России. В активе российских фигуристов 49 баллов. Следом идут американцы (47) и японцы (42).

В соревнованиях танцевальных пар и женщин наша команда набрала максимальное количество очков. Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали первыми в ритм-танце, а Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева заняли в короткой программе первое и второе места соответственно.

Первый день турнира завершился состязанием в мужском одиночном катании. Россиянин Михаил Коляда показал пятый результат. Его соотечественник Евгений Семененко стал седьмым. Победу одержал американец Нэйтан Чен.

16 апреля в борьбу вступят спортивные пары. Они покажут короткую программу.