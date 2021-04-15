World Team Trophy. Синицина и Кацалапов – первые в ритм-танце

В Японии стартовал командный чемпионат мира по фигурному катанию. Открыли соревнования танцевальные пары. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец. Судьи оценили выступление дуэта из России в 86,66 балла.

На втором месте расположились представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (82,93). Тройку лучших замкнули американцы Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бейкер (76,79).

Таким образом, сборная России набрала 12 очков и вышла в лидеры World Team Trophy.

Чуть позже 15 апреля состоятся соревнования в женском одиночном катании. Фигуристки выступят с короткой программой.