Синицина и Кацалапов выиграли произвольную программу в соревнованиях танцоров

Сборная России упрочила свое лидерство на командном чемпионате мира по фигурному катанию. Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли произвольную программу в танцах на льду.

Виктория и Никита получили за свой танец 130.15 баллов. На втором месте итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (124.75). Третье место у американского дуэта Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер (110.16). Накануне Синицина и Кацалаппов стал первыми в ритм-танце.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов принесли в копилку сборной России 12 баллов. Теперь сборная России увеличила свой отрыв от команды США и лидирует с 73 баллами. У американцев 66 баллов. У хозяев соревнований сборной Японии 60 баллов.