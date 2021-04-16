Коляда стал третьим в произвольно программе и упрочил лидерство сборной России

Михаил Коляда занял третье место в произвольной программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию. Это позволило сборной России укрепить свое лидерство.

Михаил Коляда прекрасно выступил в произвольной программе, получив свою лучшую в сезоне оценку 180.72 балла. Михаил занял третье место вслед за американцем Нейтаном Ченом (203.24) и японцем Юдзиро Ханю (193.76). Еще один российский фигурист Евгений Семененко расположился на пятом месте. Накануне в короткой программе Коляда и Семененко заняли соответственно пятое и седьмое места.

Коляда принес в копилку сборной России 10 баллов. Перед двумя заключительными видами программы у нашей сборной 91 балл. На втором месте команда США 86 баллов. Третьими идут хозяева соревнований японцы 78 баллов. Впереди два вида соревнований – произвольная программа у женщин и спортивных пар.