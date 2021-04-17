Туктамышева: приятно было видеть российский флаг и слышать наш гимн

В Осаке завершился командный чемпионат мира по фигурному катанию. Блестящую победу одержала сборная России, выигравшая 6 из 8 видов программы.

Капитан сборной России Елизавета Туктамышева поделилась своими впечатлениями о соревнованиях. "Хотелось выиграть последние соревнования в сезоне и поставить восклицательный знак. Получился настоящий праздник – достойное завершение сложного сезона", – приводит слова Туктамышевой "Спорт-Экспресс".

"Еще было очень важно, что здесь присутствовал российский флаг. И очень приятно, когда звучал наш гимн. Это значит очень много", – добавила Елизавета.