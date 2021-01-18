Норвегия поставила вопрос о безопасности Pfizer для пожилых людей

После вакцинации Pfizer/BioNTech в Норвегии умерли 29 пожилых людей. Как сообщает в эфире телеканала "Россия 1" корреспондент ВГТРК Дарья Григорова, эта новость в стране и за ее пределами имела самую серьезную реакцию.

Так, китайские специалисты после сообщения из Норвегии призвали приостановить использование этого препарата среди пожилых людей, отметила журналист, добавив при этом, что в Поднебесной используют в основном вакцину собственного производства.

Между тем в Европе пока прислушиваются к новым разъяснениям от Норвежского агентства по лекарственным средствам (NoMA), где уточняют, что все смерти связаны именно с вакциной Pfizer. Минимальный возраст умерших 75 лет, и у них был целый набор серьезных заболеваний. Вместе с тем пользу от вакцины Pfizer норвежское агентство называет незначительной и несущественной для старшего поколения. А смерти связывает с тем, что для пожилых людей с тяжелыми заболеваниями даже легкие побочные эффекты от вакцины могут иметь серьезные последствия.

В заключение в эфире программы "60 минут" Дарья Григорова рассказала, что, по сообщению норвежского института здравоохранения, на этом фоне, а также якобы по причине модернизации производственных мощностей, на текущей неделе временно сокращаются поставки американской вакцины Pfizer по всей Европе.