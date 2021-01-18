Стали известны обстоятельства ЧП с МС-21

Выкатывание новейшего российского пассажирского самолета МС-21 произошло в ходе испытательного теста, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Объединенной авиастроительной корпорации.

По данным, которые приводит агентство, экипаж выполнял испытания на прерванный полет с имитацией отказа одного из двигателей и экстренным торможением на взлетно-посадочной полосе.

Лайнер не сумел остановиться в пределах ВПП и выкатился на грунт. Подчеркивается, что отказов систем воздушного судна не фиксировалось.

Самолет и люди, находившиеся на его борту, не пострадали, причины ЧП устанавливаются.

Напомним, что инцидент с участием среднемагистрального узкофюзеляжного авиалайнера МС-21, разрабатываемого корпорацией "Иркут" и входящим в ее состав ОКБ Яковлева, произошел днем в понедельник, 18 января, в подмосковном Жуковском. Ранее публиковались кадры, запечатлевшие последствия происшествия.