Новейший самолет МС-21 выкатился с полосы в "Жуковском"

Инцидент с участием новейшего отечественного пассажирского самолета МС-21 произошел в понедельник, 18 января, в Подмосковье.

По предварительной информации, которую приводит "Интерфакс", лайнер оказался за пределами взлетно-посадочной полосы аэропорта "Жуковский".

Выкатывание случилось после того, как самолет выполнил тестовый полет и совершил посадку.

Отмечается, что воздушное судно не получило повреждений, экипаж не пострадал.

МС-21 является разработкой корпорации "Иркут" и входящим в ее состав ОКБ Яковлева. Этот среднемагистральный узкофюзеляжный самолет впервые поднялся в воздух в мае 2017 года.