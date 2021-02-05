Новейший самолет Ил-114 экстренно приземлился в Подмосковье

В пятницу, 5 февраля, новейший пассажирский самолет Ил-114-300 совершил вынужденную подсадку в Московской области.

По предварительным данным, причиной инцидента стала некорректная работа воздушно-масляного теплообменника, не относящегося к силовой установке, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на Объединенную двигателестроительную корпорацию, входящую в состав Ростеха.

Известно, что в ходе одного из испытательных полетов, произошло срабатывание датчика температуры масла в двигателе, после чего пилоты и приняли решение об экстренном приземлении в Жуковском, которое прошло в штатном режиме.

Новый пассажирский региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300 впервые поднялся в воздух 16 декабря минувшего года. Предполагается, что новый лайнер будет работать на местных воздушных линиях.

Напомним, что ранее в Жуковском за пределы полосы выкатился новейший среднемагистральный узкофюзеляжный авиалайнер МС-21.