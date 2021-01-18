Алибасов лишен свободы сыном, Бари-младший отвергает обвинения

Неизвестный мужчина, выполняющий функции надзирателя, отобрал у Барри Алибасова телефон и никого не впускает и не выпускает из квартиры. Создатель "На-На" сообщил это бывшей жене, Лидии Федосеевой-Шукшиной, подчеркнув, что его свободу ограничивают люди, которых наняли его секретарь Сергей Моцарь и сын, Бари Алибасов-младший.

Сведениями с Lenta.ru поделилась представитель актрисы Юлия Вербицкая-Линник. Ранее о том же рассказал ФАН пиар-директор знаменитого продюсера Вадим Горжанкин. По его словам, 73-летнего шоумена контролирует неизвестный мужчина, которого сын Алибасова назвал телохранителем. Изоляция Бари Алибасова привела к срыву съемок, которые должны были состояться 16 января в его квартире: бывшие супруги, которые официально расторгли брак 24 декабря, намеревались раскрыть истинные причины развода и объявить о перемирии.

Сын запретил пускать Федосееву-Шукшину и съемочную группу в жилище отца, пока на его карту не будет перечислено 780 тысяч рублей, утверждает Горжанкин, уточняя, что Алибасов-мл. хочет взять под свой контроль все доходы отца от музыкальных проектов и съемок в ток-шоу и требует переписать на него все активы Алибасова-старшего.

По некоторым сведениям, Горожанкин сейчас готовит заявление в полицию, так как изоляция может представлять угрозу жизни и здоровью Алибасова, который уже говорил о том, что хочет лишить себя жизни.

Между тем Бари-младший заявил изданию "СтарХит": сведения о том, что он запер отца в доме – ложь, а Вадим Горжанкин уволен. Причина в том, что тот продал интервью с продюсером журналистам, не согласовав это с наследником. "В последнее время он перестал согласовывать с нами репортажи и материалы о папе, поэтому мы вынуждены были расстаться", – пояснил сын Алибасова. Он утверждает, что отец прекрасно себя чувствует, просто не хочет ни с кем общаться, а его пиарщик делал все, чтобы нажиться на ситуации.

В конце прошлого года в одном из выпусков программы "Прямой эфир" молодой бизнесмен выразил негодование в связи с тем, что ему часто приписывают намерения завладеть наследством отца "раньше времени". "Чтобы этого больше не было, я официально заявляю: наследство не достанется ни мне, и никому. Вся отцовская недвижимость перейдет в Фонд поддержки одаренных детей Игоря Сандлера", – сделал тогда Алибасов-младший сенсационное объявление: