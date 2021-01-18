Футболист клуба NFL эффектно отправил соперника в нокдаун. Видео

В одном из матчей лиги NFL по американскому футболу игрок "Кливленд Браунс" Мак Уилсон применил жесткий прием против Патрика Махоумса из "Канзас-Сити Чифс". Пострадавшего футболиста уводили с поля под руки.

В одном из эпизодов матча Уилсон атаковал соперника при помощи высокого захвата за шею, повалил на газон и потянул за собой. Шея футболиста "вождей" неестественно согнулась и он на какое-то время потерял сознание.

Пришел в себя Махоумс не сразу. Игру продолжить он не смог, а поле покидал только при содействии своих партнеров по команде.

Встреча же завершилась победой "Канзас-Сити" со счетом 22:17. Это позволило "Чифс" пробиться в финал Американской футбольной лиги.