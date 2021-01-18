Сделка заключена: Джошуа и Фьюри проведут титульный бой в 2021 году

Чемпионы мира по боксу в супертяжелой весовой категории Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа договорились по условиям проведения объединительного титульного поединка. Об этом заявил промоутер Эдди Хирн.

"Сделка заключена, но пока не подписана, – признался Хирн английскому изданию The Times. – Финансовая сторона контракта утверждена. Мы обговорили ситуацию и с трансляцией. Теперь осталось просто подписать соглашение".

"Однако важно понимать, что при подписании подобного контракта документы возвращаются и пересылаются по 15 раз, прежде чем каждая буква документы будет утверждена".

"Скорее всего, поединок состоится на Ближнем Востоке. Для организации такого боя нужна поддержка правительства. Нужен тот, кто устроит этот бой как заявление для своей страны. Лично я бы предпочел проведение реванша в Великобритании. Допустим, на стадионе "Миллениум" в Кардиффе".

Напомним, что в декабре 2020-го года боксеры договорились о проведении двух очных поединков в 2021-м: первый из них станет объединительным, второй – реваншем.