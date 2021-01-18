Экс-одноклубник Бекхэма возглавил его команду MLS

Футбольный клуб "Интер Майами" из американской лиги MLS объявил о назначении на пост главного тренера английского специалиста Фила Невилла. В американском клубе он будет работать под руководством совладельца клуба и своего бывшего напарника по "Манчестер Юнайтед" Дэвида Бекхэма.

В официальном Twitter-аккаунте клуба поприветствовали англичанина: "Фил Невилл, добро пожаловать в "Интер Майами"! Бывший главный тренер сборной Англии назначен вторым в истории клуба тренером".

До назначения в "Интер Майами" Невилл возглавлял женскую сборную Англии. Накануне он подал в отставку со своего поста. Свое решение он связал с переносом женского чемпионата мира по футболу на 2022-й год.

На должности наставника "Интер Майами" он сменил Диего Алонсо, который был уволен 17 января.