"Тоттенхэм" заменил Моуринью на 29-летнего стажера

Руководители английского футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" назвали имя временного преемника Жозе Моуринью на посту наставника команды. Именитого португальца сменит 29-летний экс-игрок "шпор" Райан Мэйсон.

Мэйсон в последнее время работал в академии "Хотспур". Он – воспитанник клуба, но в 2017 году, будучи игроком "Халл Сити", получил перелом черепа в результате столкновения с защитником "Челси". Два года назад Мэйсон объявил о завершении карьеры, а спустя несколько месяцев вернулся в академию "Тоттенхэма".

Помощниками 29-летнего экс-футболиста, который никогда не работал на столь высоком уровне, будут Крис Пауэлл, Найджел Гиббс, Ледли Кинг и наставник вратарей Мишель Ворм.