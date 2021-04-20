"Тоттенхэм" хочет пригласить Сарри на место уволенного Моуринью

Маурицио Сарри может возглавить "Тоттенхэм Хотспур". Представители "шпор" уже связались с Фали Рамадани, являющимся агентом 62-летнего специалиста. Экс-наставнику "Ювентуса", "Челси" и "Наполи" предложили место главного тренера в лондонском клубе.

Как сообщает Football Italia, интерес к Сарри также проявляет "Рома". Ранее итальянец отказался тренировать "Фиорентину".

Напомним, что 19 апреля "Тоттенхэм" уволил главного тренера команды Жозе Моуринью. Португальский специалист возглавлял лондонский клуб с октября 2019 года.